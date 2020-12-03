В Раді назвали умову запровадження в Україні локдауну

на сьогодні в українських стаціонарах завантажені половина від наявних лікарняних місць.

Уряд має посилити карантинні обмеження в разі заповнення в лікарнях 35-40 тисяч ліжок.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він додав, що на сьогодні в українських стаціонарах завантаженість ліжок складає приблизно 27-28 тисяч. Це половина від наявних лікарняних місць.

"Якщо ця завантаженість ліжок буде рости, якщо ця кількість буде 35-40 тисяч, то треба вводити локдаун, бо система не витримає", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі.

Як повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, на ухвалення рішення про локдаун будуть впливати ряд факторів: показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність локдауну вихідного дня.

Депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, повідомила, що в Україні не вводитимуть локдаун до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували". Про оголошення загальнонаціонального карантину повідомлять за 7-10 днів.