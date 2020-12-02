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Інтерпол застерігає, що вакцина від коронавірусу може підроблятися злочинцями

Інтерпол оголосив глобальне попередження правоохоронним органам у 194 країнах-членах.

Інтерпол застерігає, що вакцина від коронавірусу може підроблятися злочинцями
Фото: EPA/UPG

Глобальне агентство з питань координації поліції Інтерполу застерегло, що організовані злочинні мережі можуть продавати фальшиві вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Інтерпол, штаб-квартира якого знаходиться у Франції, оголосив глобальне попередження правоохоронним органам у 194 країнах-членах. Зокрема, Інтерпол попередив про підготовку до мереж організованої злочинності, націлених на вакцини проти COVID-19, як в онлайні, так і в офлайні.

“Поки уряди готуються до випуску вакцин, злочинні організації планують проникнути або порушити ланцюги постачання. Злочинні мережі також будуть націлені на представників громадськості за допомогою підроблених вебсайтів та неправдивих методів лікування, що може становити значний ризик для їх здоров’я, навіть життя", - заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток.

Нагадаємо, сьогодні Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. Зазначається, що кампанія вакцинації може стартувати найближчим часом. У ній візьмуть участь передусім люди з груп ризику.

Британія вже замовила 40 мільйонів доз вакцини, яких має вистачити для вакцинації 20 млн людей (щеплення відбувається у два етапи). Незабаром також має бути доступно близько 10 млн доз вакцини.

Також сьогодні парламент Японії схвалив законопроєкт, відповідно до якого населення безкоштовно провакцинують від коронавірусу COVID-19. Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.

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