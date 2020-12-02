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Парламент Японії схвалив безкоштовну вакцинацію населення від COVID-19

Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.

Парламент Японії схвалив безкоштовну вакцинацію населення від COVID-19
Оператор компании Becton Dickinson проверяет шприцы, изготовленные для введения вакцины против коронавируса, во Фрага, Уэска, Ис
Фото: EPA/UPG

Парламент Японії схвалив законопроєкт, відповідно до якого населення безкоштовно провакцинують від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Japan Times.

За інформацією видання, передбачається, що витрати на вакцинацію 126 млн жителів покриють із державного бюджету.

Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Японії за час пандемії виявили понад 148 тис. випадків зараження коронавірусом, понад дві тисячі пацієнтів померли.

Нагадаємо, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати розроблену Pfizer і BioNTech вакцину від коронавірусу. Кампанія вакцинації стартує найближчим часом.

Раніше також повідомляли, що Туреччина безкоштовно провакцинує громадян від коронавірусної інфекції.

За даними дослідження групи "Рейтинг", 55% українців готові особисто зробити щеплення проти COVID-19, якщо вакцина буде безоплатною (40% - не готові). Водночас якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше - 35%, а 57% не робитимуть її в такому випадку.

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