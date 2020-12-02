У ЗСУ ще 149 людей захворіли на коронавірус

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3039 осіб.

У Збройних Силах України минулої доби зафіксували ще 149 випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 149 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3039 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 7451 особа, летальних випадків – 26.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 457 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 65 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано ще 13 141 новий випадок ковіду, 13 882 пацієнти одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус. Раніше голова МОЗ повідомив, що так званий "карантин вихідного дня", який діяв впродовж останніх трьох тижнів, не дав очікуваного результату.

З 29 листопада Україна посідає 17-те місці у світі за кількістю хворих на ковід, перед нею – ПАР.

Інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів захворювання і насправді інфікованих людей набагато більше. За її словами, Україні ще далеко до піку епідемії коронавірусу, який настане у грудні-січні.