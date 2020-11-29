Відбулася процедура зважування і дуель поглядів Майка Тайсона і Роя Джонса
Відбулася процедура зважування і дуель поглядів Майка Тайсона і Роя Джонса
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Президент запровадив ще одне свято
Президент запровадив ще одне свято
На Позняках обстріляли автомобіль
На Позняках обстріляли автомобіль
ГоловнаСвіт

Україна на 17-му місці у світі за кількістю хворих на ковід, перед нею – ПАР

У світі зафіксовано 62 663 415 випадків ковіду, вилікувалося 43 281 445 осіб.

Станом на 29 листопада кількість смертей від коронавірусу зросла до 1 459 902.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Загалом у світі зафіксовано 62 663 415 випадків ковіду, вилікувалося 43 281 445 осіб.

Україна – на 17-му місці з 722 679 випадками. На 16-му місці опинився ПАР (785 139 випадків), на 18-му – Туреччина (578 347 випадків).

Фото: скріншот

Найбільше хворих у США – 13,6 млн, Індії – 9,4 млн і Бразилії – 6,3 млн грн.

Понад 2 млн інфікованих у Франції та Росії і понад 1 млн – в Іспанії, Великобританії, Італії, Аргентині, Колумбії, Мексиці та Німеччині.

Нагадаємо, станом на 29 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу

Госпіталізовано – 1 561 особа, летальних випадків – 120, одужало – 4 243 особи і здійснено 49 180 тестувань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також