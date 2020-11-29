Україна на 17-му місці у світі за кількістю хворих на ковід, перед нею – ПАР

Станом на 29 листопада кількість смертей від коронавірусу зросла до 1 459 902.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Загалом у світі зафіксовано 62 663 415 випадків ковіду, вилікувалося 43 281 445 осіб.

Україна – на 17-му місці з 722 679 випадками. На 16-му місці опинився ПАР (785 139 випадків), на 18-му – Туреччина (578 347 випадків).

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Найбільше хворих у США – 13,6 млн, Індії – 9,4 млн і Бразилії – 6,3 млн грн.

Понад 2 млн інфікованих у Франції та Росії і понад 1 млн – в Іспанії, Великобританії, Італії, Аргентині, Колумбії, Мексиці та Німеччині.

Нагадаємо, станом на 29 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу.

Госпіталізовано – 1 561 особа, летальних випадків – 120, одужало – 4 243 особи і здійснено 49 180 тестувань.