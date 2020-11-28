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У США розширили список дозволених способів страти засуджених до смертної кари

Відтепер дозволені такі способи як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл.

У США розширили список дозволених способів страти засуджених до смертної кари

Уряд США на федеральному рівні розширив список дозволених способів страти засуджених до смертної кари.

Про це повідомляє DW.

Відтепер поправкою до постанови про виконання покарання щодо засуджених на федеральному рівні злочинців-смертників, крім ін'єкції з отрутою, дозволені такі способи, як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл.

В "Бюлетені федерального уряду" повідомили, що з 24 грудня засуджених до смертної кари можна буде страчувати будь-яким законним способом у тому штаті, де було ухвалено вирок.

Мін'юст США планує провести ще кілька страт злочинців на федеральному рівні до інавгурації обраного президентом США Джо Байдена.

Джо Байден виступає проти смертної кари. Чинний президент Дональд Трамп наполягав на відновленні виконання страт на федеральному рівні.

Упродовж 2020 році в США було страчено 15 осіб, вісім з них - на федеральному рівні.

Нагадаємо, у вересні Казахстан повністю скасував смертну кару, приєднавшись до міжнародного протоколу про скасування цього виду покарання.

Раніше повідомляли, що в Ірані виконали смертний вирок щодо борця і бійця змішаного стилю Навіда Афкарі. 27-річного спортсмена визнали винним у вбивстві охоронця і участі в антиурядових акціях протесту в 2018 році.Навід Афкарі під тортурами зізнався у вбивстві силовика під час протестів.

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