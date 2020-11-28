Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні

Повідомляється про плани добудувати невелику ділянку у водах Німеччини.

Nord Stream 2 AG планує відновити в найближчі тижні будівництво зупиненого рік тому будівництва морської магістралі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо відновити роботи з трубоукладення з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини (ВЕЗ) в цьому році", - заявили в проєктній компанії газопроводу.

Поки повідомляється про плани добудувати невелику ділянку у водах Німеччини.

"Ми назвемо конкретне судно, яке буде використано, пізніше. На даному етапі план передбачає укладання відрізка в 2,6 км на кожній з гілок газопроводу", - зазначили в Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, у липні Данія дозволила будувати "Північний потік-2" у своїх водах. Данія залишалася єдиною країною, що не видала "Газпрому" дозволу на будівництво на своїй території.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Ще в серпні 2019 в Росії заявили про 75%-ву готовність "Північного потоку-2".