Норвезька компанія DNV GL відмовилася від проєкту Nord Stream 2

Норвезька сертифікаційна компанія DNV GL перестала обслуговувати проєкт будівництва російського газопроводу "Північний потік 2" через загрозу санкцій США.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Державний департамент США опублікував нове роз'яснення щодо Акта про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). Відповідно до цих нових рекомендацій, ми вважаємо, що діяльність DNV GL зі здійснення контролю за суднами з обладнанням, що обслуговують проєкт "Північний потік-2", підпадає під санкції. Тому DNV GL припинила надання послуг, які можуть підпадати під дію PEESA. DNV GL реалізує надійну програму відповідності нашої діяльності всім відповідним стандартам і законам, включаючи санкції", - повідомили в DNV GL.

Агентство Bloomberg наводить позицію Данського енергетичного агентства про те, що Nord Stream 2 може найняти будь-яку третю сторону, котра зможе надати сертифікат відповідності, який підтверджує, що побудовані об'єкти відповідають чинному законодавству.

У компанії DNV GL нагадали, що власник "Північного потоку 2" залучив DNV GL для перевірки безпеки і технічної цілісності цієї трубопровідної системи. "Ми перевіряємо безпеку і цілісність трубопроводів по всьому світу відповідно до наших незалежних технічних стандартів DNVGL-OS-F101. Наша робота за проєктом "Північний потік 2" включає розгляд документації та нагляд за будівельними роботами на предмет відповідності нашим стандартам. Це включало моніторинг випробувань і підготовку обладнання, яке використовувалося на борту суден під час прокладки трубопроводу. DNV GL зобов'язана видати сертифікат відповідності після задовільного завершення будівництва трубопровідної системи".

Раніше в листопаді більшість депутатів німецького Бундестагу відмовилися голосувати за підтримку "Північного потоку-2".

Також повідомляли, що Німеччина відклала запуск газопроводу, який є продовженням "Північного потоку-2". Магістраль запрацює на повну потужність не раніше від 1 квітня 2021 року, тоді як спочатку планувалося запустити її 1 січня 2021 року.

11 листопада законодавці обох палат Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету США.