У Туреччині кілька учасників невдалого державного перевороту отримали по 79 довічних термінів

Всього до довічних термінів у Туреччині засудили 27 осіб.

У Туреччині кілька учасників невдалого військового перевороту в 2016 році отримали по 79 довічних термінів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Анадолу".

Зокрема, до 79 довічних термінів засуджено колишнього пілота ВПС Хусейн Тюрка, який в день перевороту робив спроби нанесення ударів по будівлі парламенту, управління спецназу МВС і управління супутниковим зв'язком. Такий же вирок за тим самим обвинуваченням винесли колишньому пілотові і підполковнику Хасану Хусну Балікджі.

До такого ж кількості довічних термінів засуджений Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттін Оруч, Харун Бініс: вони керували подіями в день перевороту з бази ВПС в Акінчі. База використовувалася як плацдарм перевороту.

Також 79 довічних термінів отримав колишній лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, він відправляв інструкції пілотам в ході перевороту.

До довічного ув'язнення з утриманням у в'язниці суворого режиму засудили колишнього генерала Тімурджана Ерміша за те, що він затримав командувача силами жандармерії Туреччини Галіпа Менді.

До 16 довічних термінів у в'язниці суворого режиму також засудили пілота Мусліма Маджіта, його дії призвели до загибелі 16 осіб у будівлі адміністрації президента Туреччини в день перевороту.

Всього до довічних термінів в четвер у Туреччині засудили 27 осіб.

Нагадаємо, у липні 2016 у Туреччині сталася спроба військового перевороту. Армія оголосила військовий стан і комендантську годину. Президент Туреччини Реджеп Ердоган з'явився в ефірі через більш ніж годину після початку перевороту. Він заявив, що це справа рук так званих ґюленістів, послідовників ідей турецького письменника і інтелектуала Фетхуллаха Ґюлена, який живе у вигнанні США.