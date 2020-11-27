Президент Бразилії заявив, що не буде щепитися від коронавірусу

Бразилія займає друге місце за кількістю смертей від коронавірусу у світі і третє - за кількістю заражень.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що не буде вакцинуватися проти коронавірусу. Це вже не перша його заява із серії скептичних щодо програм вакцинації, передає Reuters.

У заявах, які транслюються в прямому ефірі на багатьох платформах соціальних мереж, президент додав, що Конгрес навряд чи вимагатиме від бразильців робити щеплення.

“Я кажу вам, що я не збираюся це робити. Це моє право", - сказав Болсонару.

Він також скептично висловився в ефірі щодо ефективності носіння масок, зазначивши, що мало переконливих доказів ефективності масок у стримуванні передачі вірусу.

Болсонару неодноразово заявляв, що бразильцям не потрібно робити щеплення, коли вакцина проти коронавірусу стане широко доступною. У жовтні він пожартував у Twitter, що вакцинація потрібна лише його собаці.

Нині Бразилія займає друге місце за кількістю смертей від коронавірусу у світі і третє - за кількістю заражень. Болсонару місяцями принижував серйозність пандемії, незважаючи на те, що сам заразився ковідом у липні.

На початку пандемії Болсонару відмовився від використання маски на публіці і навіть оскаржив рішення суду, який примусив його носити маску, а в листопаді закликав громадян Бразилії не ставитися до пандемії "як гомосексуалісти".