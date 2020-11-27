В Україні число виявлених випадків ковіду за добу перевищило 16 тисяч

За минулу добу в Україні провели 46 005 ПЛР-тестувань і виявили 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників. 8 843 пацієнти одужали від ковіду, 192 - померли.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 693 407 осіб, одужало – 326 238. Зафіксовано 11 909 пов’язаних із коронавірусною недугою летальних випадків.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 65 539 випадків;

Вінницька область – 16 710 випадків;

Волинська область – 23 273 випадки;

Дніпропетровська область – 34 888 випадків;

Донецька область – 21 786 випадків;

Житомирська область – 28 481 випадок;

Закарпатська область – 22 748 випадків;

Запорізька область – 28 229 випадків;

Івано-Франківська область – 34 696 випадків;

Київська область – 35 235 випадків;

Кіровоградська область – 4 824 випадки;

Луганська область – 6 061 випадок;

Львівська область – 44 509 випадків;

Миколаївська область – 17 167 випадків;

Одеська область – 41 501 випадок;

Полтавська область – 20 701 випадок;

Рівненська область – 29 875 випадків;

Сумська область – 26 590 випадків;

Тернопільська область – 27 050 випадків;

Харківська область – 54 028 випадків;

Херсонська область – 9 633 випадки;

Хмельницька область – 28 350 випадків;

Черкаська область – 21 402 випадки;

Чернівецька область – 33 018 випадків;

Чернігівська область – 17 113 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя нема.

Учора кількість нових захворілих вперше перевищила 15 000.

Як повідомляли, інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що пік епідемії коронавірусу в Україні буде в грудні-січні.

У Кабміні тим часом не виключають повного локдауну. За введення локдауну висловилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідемії коронавірусу і ймовірного карантину на зимові свята.

У МОЗ заявиляли, що вимагатимуть від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.