В Італії вакцина від коронавірусу AstraZeneca коштуватиме менше 3 євро

Після отримання дозволу на використання препарату, запаси вакцини можна буде швидко підготувати до поширення.

Італійці зможуть купити дозу вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca менш ніж за три євро.

Про це заявив глава італійського підрозділу компанії Лоренцо Віттум, повідомляє "Messagero".

"Термін дії вакцини буде - шість місяців. Її можна буде зберігати в домашніх умовах - в холодильнику, при температурі від хвилин двох до плюс восьми градусів. Вартість буде менш як три євро", - сказав Віттум.

За його словами, запаси вакцини вже зберігаються в Італії, поблизу Рима. Після отримання дозволу на використання препарату, ці запаси можна буде швидко підготувати до поширення.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що британський фармакологічний виробник AstraZeneca, який розробляє вакцину від коронавірусу, прогнозує отримання остаточних результатів випробувань препарату до кінця 2020 року. Перебіг клінічних випробувань випередив попередні прогнози.

AstraZeneca – одна з 9 компаній, які зараз перебувають на третьому етапі клінічних випробувань вакцини від ковіду. Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

У жовтні в МОЗ повідомили, що Україна у межах ініціативи COVAX може отримати вакцини від коронавірусу виробників AstraZeneca і Novavax.

Нещодавно Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.

Вакцина від COVID-19, яку розробили американська Pfizer і німецька BioNTech, буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу.