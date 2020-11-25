В Італії вакцина від коронавірусу AstraZeneca коштуватиме менше 3 євро

Італійці зможуть купити дозу вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca менш ніж за три євро.
Про це заявив глава італійського підрозділу компанії Лоренцо Віттум, повідомляє "Messagero".
"Термін дії вакцини буде - шість місяців. Її можна буде зберігати в домашніх умовах - в холодильнику, при температурі від хвилин двох до плюс восьми градусів. Вартість буде менш як три євро", - сказав Віттум.
За його словами, запаси вакцини вже зберігаються в Італії, поблизу Рима. Після отримання дозволу на використання препарату, ці запаси можна буде швидко підготувати до поширення.
Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що британський фармакологічний виробник AstraZeneca, який розробляє вакцину від коронавірусу, прогнозує отримання остаточних результатів випробувань препарату до кінця 2020 року. Перебіг клінічних випробувань випередив попередні прогнози.
AstraZeneca – одна з 9 компаній, які зараз перебувають на третьому етапі клінічних випробувань вакцини від ковіду. Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.
У жовтні в МОЗ повідомили, що Україна у межах ініціативи COVAX може отримати вакцини від коронавірусу виробників AstraZeneca і Novavax.
Нещодавно Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.
Вакцина від COVID-19, яку розробили американська Pfizer і німецька BioNTech, буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу.