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Протягом чотирьох днів після введення адмінвідповідальності за відсутність маски оштрафували понад 2000 людей

Протоколи про накладання штрафів оформлюють на місці порушення. 

Протягом чотирьох днів після введення адмінвідповідальності за відсутність маски оштрафували понад 2000 людей
Фото: Unsplash/engin akyurt

З 21 листопада, дня набуття чинності адміністративної відповідальності за відсутність масок у громадському транспорті та закладах, в Україні оштрафували 2111 людей.

Такі дані станом на 24 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

Постанови про накладання штрафів складають на місці порушення.

Згідно з законом, передбачено покарання за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, зокрема виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 170 до 255 гривень.

Керівник Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24" уточнював, що штрафувати будуть тільки злісних порушників, які відмовляються вдягти маску, попри зауваження.

Нагадаємо, що за цей закон парламент проголосував 6 листопада

Наприкінці жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

Він нагадав, що законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме відсутність масок, уряд подав до Верховної Ради ще в липні.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил забезпечуватимуть органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

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