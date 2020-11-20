Штрафувати за відсутніть масок в транспорті та громадських закладах почнуть з 21 листопада

До відповідальності також притягуватимуть тих, хто носить маску під носом чи на підборідді.

Адміністративна відповідальність за неносіння масок в громадських закладах та транспорті в Україні під час карантину набуде чинності з суботи, 21 листопада.

Про це повідомили на сторінці Верховної Ради в Facebook.

Закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 19 листопада.

"Зазначений документ оприлюднений у газеті «Голос України» 20 листопада. Відповідно до п.2 Закону — він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування", – повідомили в ВР.

Згідно з документом, передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 170 до 255 гривень.

Нагадаємо, що за цей закон парламент проголосував 6 листопада. Штрафувати громадян-порушників будуть на місці.

Наприкінці жовтня Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

Він нагадав, що законопроєкт щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме відсутність масок, уряд подав до Верховної Ради ще у липні.

Проєкт передбачає, що за порушення правил носіння масок українців штрафуватимуть у розмірі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.