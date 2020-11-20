Найбільша кількість - у Києві, Дніпропетровській, Київській, Хмельницькій та Сумській областях.

За добу в Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників.

Про це повідмляє Міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу госпіталізовано було 1 728 осіб; зафіксовано 229 летальних випадків. 7 845 пацієнтів - одужали.

Було здійснено 70 752тестувань, зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795.Всього в Україні станом на 20 листопада захворіло 598 085 осіб, одужали - 274 324.

10 598 пацієнти померли.

З початку пандемії було проведено 4 108 825 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за добу зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 56 594 випадки;

Вінницька область – 14 857 випадків;

Волинська область – 20 651 випадок;

Дніпропетровська область – 26 202 випадки;

Донецька область – 19 223 випадки;

Житомирська область – 25 111 випадків;

Закарпатська область – 20 827 випадків;

Запорізька область – 22 225 випадків;

Івано-Франківська область – 30 684 випадки;

Київська область – 28 427 випадків;

Кіровоградська область – 4 052 випадки;

Луганська область – 5 474 випадки;

Львівська область – 39 916 випадків;

Миколаївська область – 14 181 випадок;

Одеська область – 36 053 випадки;

Полтавська область – 17 403 випадки;

Рівненська область – 27 054 випадки;

Сумська область – 20 872 випадки;

Тернопільська область – 24 843 випадки;

Харківська область – 50 252 випадки;

Херсонська область – 8 155 випадків;

Хмельницька область – 25 290 випадків;

Черкаська область – 16 437 випадків;

Чернівецька область – 30 143 випадки;

Чернігівська область – 13 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі третій день поспіль фіксують понад 10 тис. смертей від ковіду за добу.