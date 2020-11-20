За добу в Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників.
Про це повідмляє Міністерство охорони здоров'я.
За минулу добу госпіталізовано було 1 728 осіб; зафіксовано 229 летальних випадків. 7 845 пацієнтів - одужали.
Було здійснено 70 752тестувань, зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795.Всього в Україні станом на 20 листопада захворіло 598 085 осіб, одужали - 274 324.
10 598 пацієнти померли.
З початку пандемії було проведено 4 108 825 ПЛР-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за добу зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 56 594 випадки;
- Вінницька область – 14 857 випадків;
- Волинська область – 20 651 випадок;
- Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
- Донецька область – 19 223 випадки;
- Житомирська область – 25 111 випадків;
- Закарпатська область – 20 827 випадків;
- Запорізька область – 22 225 випадків;
- Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
- Київська область – 28 427 випадків;
- Кіровоградська область – 4 052 випадки;
- Луганська область – 5 474 випадки;
- Львівська область – 39 916 випадків;
- Миколаївська область – 14 181 випадок;
- Одеська область – 36 053 випадки;
- Полтавська область – 17 403 випадки;
- Рівненська область – 27 054 випадки;
- Сумська область – 20 872 випадки;
- Тернопільська область – 24 843 випадки;
- Харківська область – 50 252 випадки;
- Херсонська область – 8 155 випадків;
- Хмельницька область – 25 290 випадків;
- Черкаська область – 16 437 випадків;
- Чернівецька область – 30 143 випадки;
- Чернігівська область – 13 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у світі третій день поспіль фіксують понад 10 тис. смертей від ковіду за добу.