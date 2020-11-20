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В Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19

Найбільша кількість - у Києві, Дніпропетровській, Київській, Хмельницькій та Сумській областях.

В Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

За добу в Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників.

Про це повідмляє Міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу госпіталізовано було 1 728 осіб; зафіксовано 229 летальних випадків. 7 845 пацієнтів - одужали.

Було здійснено 70 752тестувань, зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795.Всього в Україні станом на 20 листопада захворіло 598 085 осіб, одужали - 274 324.

10 598 пацієнти померли.

З початку пандемії було проведено 4 108 825 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за добу зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 56 594 випадки;
  • Вінницька область – 14 857 випадків;
  • Волинська область – 20 651 випадок;
  • Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
  • Донецька область – 19 223 випадки;
  • Житомирська область – 25 111 випадків;
  • Закарпатська область – 20 827 випадків;
  • Запорізька область – 22 225 випадків;
  • Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
  • Київська область – 28 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 052 випадки;
  • Луганська область – 5 474 випадки;
  • Львівська область – 39 916 випадків;
  • Миколаївська область – 14 181 випадок;
  • Одеська область – 36 053 випадки;
  • Полтавська область – 17 403 випадки;
  • Рівненська область – 27 054 випадки;
  • Сумська область – 20 872 випадки;
  • Тернопільська область – 24 843 випадки;
  • Харківська область – 50 252 випадки;
  • Херсонська область – 8 155 випадків;
  • Хмельницька область – 25 290 випадків;
  • Черкаська область – 16 437 випадків;
  • Чернівецька область – 30 143 випадки;
  • Чернігівська область – 13 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі третій день поспіль фіксують понад 10 тис. смертей від ковіду за добу.

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