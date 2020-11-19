Відсторонений голова Чернівецької облради госпіталізований у важкому стані з пневмонією від коронавірусу

Відсторонений від виконання обов'язків голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в реанімації на дотації кисню.

У нього двобічна пневмонія, ПЛР-тест на ковід позитивний, повідомили у пресслужбі облради.

Мунтян був госпіталізований минулої суботи. Ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно важкий.

"У понеділок пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, у вівторок його стан погіршився і він знаходиться на дотації кисню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Іван Мунтян до 20 листопада був відсторонений Вищим антикорупційним судом від посади голови Чернівецької обласної ради.

Мунтян підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від підприємця в розмірі $400 000 за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу "Брусниця". Цей комплекс перебуває у комунальній власності. Правоохоронні органи задокументували факт отримання ним частини обумовлених коштів у розмірі $180 000. Розслідування цієї справи велося з літа 2019 року.

Іван Мунтян очолює Чернівецьку облраду з 2015 року. Він був затриманий у лютому 2020 року, прокуратура просила заарештувати його, проте ВАКС призначив заставу в розмірі 10 млн гривень. Він вніс за себе всю суму завдатку та з 17 лютого не перебуває під вартою.

Сам Мунтян своєї провини не визнавав і говорив, що його звинувачують в отриманні неправомірної вигоди без доказів. 28 лютого суд відсторонив його від посади.