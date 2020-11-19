За минулу добу в Києві виявили 1348 хворих на коронавірус

За минулу добу в Києві виявили найбільше з початку пандемії хворих на коронавірус. Хворобу лабораторно підтвердили у 1348 мешканців столиці.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли 731 жінка віком від 18 до 94 років, 554 чоловіки віком від 18 до 87 рокiв, 33 дівчинки від одного місяця до 16 років та 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

Захворіли також 50 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (294), Деснянському (188) та Солом‘янському (166) районі.

Одужали за минулу добу 459 киян, померли 34 пацієнти з коронавірусом. Усього коронавірус подолали 20 015 мешканців Києва, 1047 киян - померли.

Від початку пандемії у столиці вже 55 203 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляли, в Україні вперше виявили понад 13 тисяч хворих на ковід за добу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Також за минулу добу зафіксовано ще два ковідні рекорди: одужало 7 400 осіб, 257 пацієнтів з коронавірусом померли.