Вакцина від коронавірусу в Україні з'явиться не раніше квітня

Україна розраховує отримати 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання Верховної Ради.

"Очікуємо, що вже приблизно 8 млн доз Україна зможе отримати вже у другому кварталі наступного року. Крім того, уряд та МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини", - зазначив голова уряду.

Про те, що Україна може отримати 8,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу завдяки COVAX, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив 12 листопада. За його словами, найближче засідання правління COVAX відбудеться 19 листопада, і тоді стане відомо про орієнтовні дати постачання, кількість і вартість вакцини.

Згодом у ВООЗ повідомили, що Україна може розраховувати на виділення до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця 2021 року.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ України Максим Степанов заявляв, що поставлену в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX вакцину від коронавірусу зможуть отримати лише 20% населення нашої держави.

Учора американська фармкомпанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду.

Раніше німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше. Захист настає на 28-й день після першого уколу.

ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти заявляють, що на початку наступного року будуть дані про третю фазу випробувань вакцин.