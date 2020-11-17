Шмигаль про ситуацію з ковідом: "Узимку нас чекають складні часи"

Голова уряду Денис Шмигаль вважає, що взимку Україну чекають складні часи і назвав умову повного локдауну.

За його словами, якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати зменшення кількості контактів, то 20 тисяч захворілих щодня буде вже за три тижні. За місяць можуть закінчитися ліжко-місця. Тоді буде повний локдаун щонайменше на три тижні, наголосив Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

"Взимку нас чекають складні часи. Ми працюємо і будемо запроваджувати більшість заходів, які прописані в постанові ВР і плану дій. Основне завдання карантину вихідного дня - вийти на плато кількості захворілих не більше 12-15 тис. на день. Якщо цього не станеться - почнемо готуватися до більш жорстких обмежень", - пообіцяв Шмигаль.

Як повідомляли, прем’єр-міністр Денис Шмигаль звітує перед парламентом щодо карантину вихідного дня. Сьогодні Рада розглядатиме постанову з рекомендацією уряду переглянути (скасувати) його.

Нагадаємо, протиепідемічні заходи посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почали діяти вже з цих вихідних і будуть діяти щонайменше до 30 листопада.

За минулу добу в Україні виявили майже 12 тисяч нових випадків коронавірусної недуги. Найбільше випадків зареєстровано у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.