Карантинні заходи і майбутнє нації

Вибачте за чергове повернення до того ж, про що всі говорять. Вже неважливо, хто й чому не підготував медичну систему, важливо зараз терміново назвати все публічно і правдиво.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Так, налажали, маємо такий стан, будемо таким-то чином з нього виходити, таким-то чиновникам поставлені такі задачі і коштує кожен крок стільки. В такий термін у нас буде - лікарні та медичні заклади додатково (перелік), кисень (де, як, скільки, за які гроші), тести безкоштовно (кількість, порядок отримання, гроші, відповідальність), прогноз по захворюванням при бездіяльності, при жорстких обмеженнях, при карантині вихідного дня, при повному тестуванні населення.

Потрібно чесно сказати, чи є сенс залучати приватні клініки, може є сенс надзвичайний стан вводити і мобілізацію лікарів?

Якщо все не так страшно - потрібно назвати чесно, який результат першого карантинного уікенду - чи є він? Чи є сенс вводити доповнення чи послаблення режиму? Сеільки б захворіло, наприклад, до четверга, якби не було цього режиму?

Чи не настав час запровадити відповідальність за відмову в безкоштовному тестуванні у випадку симптомів запалення легенів та температури більше ніж 38?

Чи є критерії відмови в госпіталізації? Чи є механізми доставки важкохворих в лікарні інших областей?

І стосовно закладів культури, без яких можна обійтись державі, як вважають депутати від влади. Давайте так: надрукуйте перелік того, що зачиняється по вихідних згідно до прийнятих рішень. Кожний заклад, кожний ФОП, кожна мережа. Щоб ми всі потім знали, хто куди виходить і створили перелік тих, кому Ви повернете гроші.

І наостанок. Ковід надовго, тому потрібно розуміти, що локальними рішеннями нічого не можна вирішити. Зробіть, нарешті, систему планування, реагування і відповідальності. Інакше півкраїни буде в грудні на Майданах. Впевнений.