Красне — невелике селище у 40 кілометрах від Львова. Залізницю сюди проклали у 70-х роках ХІХ ст., після чого Красне стало значним (відносно) транспортним вузлом, звідки йдуть колії на Здолбунів, Львів та Тернопіль.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

У Красному народився останній генерал УПА Василь Кук, який у 1950 році після загибелі Романа Шухевича став головним командиром УПА. У 1954 році за допомогою завербованого агента КДБ затримало Кука, а у 1960 році через новий курс, проголошений Хрущовим, його звільнили з ув'язнення. Останні роки життя жив у Києві, а “качалку” на Гідропарку зробив його син.

Фото: depo.ua Генерал УПА Василь Кук

В центрі селища стоїть пам'ятник Василю Куку.

Фото: Олександр Рудоманов

Поруч знаходиться братська могила летунів УГА і воїнів УПА та пам'ятник Тарасу Шевченку.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

У 2018 році до сторіччя ЗУНР у селищі відкрили пам'ятник летунам Української Галицької Армії. Літунський полк УГА складався з 40 літаків, але у зв'язку з тим, що у польської армії їх було 150, з часом українські літуни отримали поразку. Полк сформував с отник Петро Франко.

Фото: Олександр Рудоманов

Найстаріша історична пам'ятка селища — дерев'яна церква св. Пророка Іллі 1750 року. Вона вціліла у 1915 році, коли більша частина міста вигоріла, і у 1923 році була ще більш розбудована. У 1990 році церкву передали в користування громаді УГКЦ.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Недалеко від вокзалу розташовується ринок з собачками та селищна рада. Якщо буде можливість — погодуйте собачок, вони милі.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Загалом селище — звичайне. Хтось збирає листя, хтось робить ремонт, а хтось пустив по будинку плющ, який симпатично виглядає.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Півтори години — і ви обдивитесь селище повністю!