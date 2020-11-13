У Красному народився останній генерал УПА Василь Кук, який у 1950 році після загибелі Романа Шухевича став головним командиром УПА. У 1954 році за допомогою завербованого агента КДБ затримало Кука, а у 1960 році через новий курс, проголошений Хрущовим, його звільнили з ув'язнення. Останні роки життя жив у Києві, а “качалку” на Гідропарку зробив його син.
В центрі селища стоїть пам'ятник Василю Куку.
Поруч знаходиться братська могила летунів УГА і воїнів УПА та пам'ятник Тарасу Шевченку.
У 2018 році до сторіччя ЗУНР у селищі відкрили пам'ятник летунам Української Галицької Армії. Літунський полк УГА складався з 40 літаків, але у зв'язку з тим, що у польської армії їх було 150, з часом українські літуни отримали поразку. Полк сформував сотник Петро Франко.
Найстаріша історична пам'ятка селища — дерев'яна церква св. Пророка Іллі 1750 року. Вона вціліла у 1915 році, коли більша частина міста вигоріла, і у 1923 році була ще більш розбудована. У 1990 році церкву передали в користування громаді УГКЦ.
Недалеко від вокзалу розташовується ринок з собачками та селищна рада. Якщо буде можливість — погодуйте собачок, вони милі.
Загалом селище — звичайне. Хтось збирає листя, хтось робить ремонт, а хтось пустив по будинку плющ, який симпатично виглядає.
Півтори години — і ви обдивитесь селище повністю!