Сто грамм после детства. Как Томас Винтерберг учит нас жить и пить по-датски

Фото: Київський тиждень критики Кадр з фільму "Ще по одній"

Алкоголь, конечно, не решает всех проблем. Зато прекрасно помогает организовать приключения. Четверо школьных учителей, младшему из которых стукнуло сорок, решаются опробовать теорию норвежского ученого Финна Скэрдеруда — якобы каждому из нас для счастья не хватает в крови 0.5 промилле алкоголя. Опасность алкоголизма героев не пугает, да и удачных примеров вроде бы полно, взять хотя бы того же Хемингуэя.

Сказано — сделано. С особым усердием за проверку теории берётся учитель истории Мартин, которого играет блестящий Мадс Миккельсен. Жизнь Мартина перевалила за половину, работа не радует, дети не слушаются, а жена явно потеряла к нему интерес. А вот если начать рабочий день с пары глотков, то и ученики в классе активничают, да и у жены в глазах появляется позабытый огонёк. Коллеги Мартина тоже зря времени не теряют и хоть и слегка шатаются, но тоже преуспевают. Минус у опыта вначале лишь один — пьяным лучше не садиться за руль, а в остальном — сплошные преимущества. Что произойдет дальше, хорошо иллюстрирует оригинальное название фильма “Druk”. Так по-датски называется “запой”.

Начавшись как комедия, “Ещё по одной” погружает зрителя в драму постаревших мужчин. Ведь ещё как будто вчера они ничем не отличались от своих же учеников, проводящих лихие алко-забеги у местного озера. Только вот школьники наутро просыпаются как ни в чём не бывало, а нерадивому учителю приходится опять столкнуться с собственной взрослой жизнью. И похмелье покажется раем на фоне осознания того, что молодость ушла, а планы на жизнь так реализовать и не удалось. Вины алкоголя здесь нет, ведь как заметит экранная жена Мартина-Миккельсена: “в этой стране все не просыхают”. Поэтому “Ещё по одной” – это не “Мальчишник в Вегасе”, и, тем более, не ”Особенности национальной охоты”, а невеселая история о кризисе среднего возраста и о примирении с самим собой. А алкоголь – это так, просто как будто к слову пришлось, впрочем, оператор Стурла Брандт Грёвлен все равно снимает бокалы и бутылки так, словно это и не алкоголь вовсе, а шедевры из лучших мировых галерей. Правда, внимания Винтерберга хватает лишь на алкоголь и актёрский ансамбль из четырёх прекрасных датских мужчин, оставляя женщинам на экране лишь роль функций.

Учитывая, что предыдущий фильм Томаса Винтерберга был посвящен гибели российской подводной лодки “Курск”, то “Ещё по одной” выглядит неким возвращением домой. В фильме то и дело подчеркивается, что эта история случилась именно в Дании. То флаг в кадр невзначай попадёт, то детский хор споёт песню о прекрасной земле. И правда, ведь если перенестись через пролив Эресунн и оказаться, скажем, в Швеции, то отношении к алкоголю будет совсем другим. Хотя это никак не повлияет на эмпатию к главным героям, ведь расставаться с молодостью грустно на любом языке. Самому режиссёру фильма недавно перевалило за полтинник и он тоже мог бы оказаться в компании друзей, решивших проверить на себе нехитрую алкогольную теорию. Недавно в его семье случилось горе, в финальных титрах можно увидеть посвящение погибшей во время съёмок дочери режиссёра — Иде. Из-за этого “светлая грусть”, которую в фильме эксплуатирует режиссёр, становится глубже и ближе. Нам не дано остановить ход времени, но пока мы живы — порадуемся. И для этого вовсе не обязательно пить, хоть и оставаться трезвым тоже нет никакой необходимости.

Автор: Роман Губа