Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы

LB.ua анализирует первые из них, а также разбирает ситуацию в двух важных областных центрах – Харькове и Ужгороде.

По результатам планируется ротация не только глав ОГА, но и РГГА. Среди которых – по словам высокопоставленного собеседника, приближенного к процессу – «много посторонних пассажиров, которые даже от других политсил умудрялись баллотироваться».

Как уже доводилось писать, в конце октября в ОП начались «слушания» результатов местных . Формат – видео-связь. С каждой областью – отдельно. Состав: глава ОГА, местные силовики, куратор региона от партии, Александр Корниенко , замы ОП, Арсен Аваков, Иван Баканов, точечно - Андрей Ермак и Алексей Данилов.

Виталий Ким в Николаевской области, Василий Хома в Сумской и Сергей Гриневецкий в Одесской.

Фото: Офіс Президента України

Одесса

Наибольший интерес - фигура Сергея Гриневецкого.

Для тех, кто за украинской политикой наблюдает дольше чем полтора года, представлять его излишне. Нардеп трех созывов (третьего, шестого и седьмого), глава Одесской ОГА, глава Одесского облсовета (кратко – полгода в 2005-м), полный список регалий Гриневецкого займет пару страниц. Если коротко, то кадровый управленец, опытный переговорщик, не просто политик (как сейчас имеет нахальство называть себя каждый второй депутат райсовета), но государственный деятель. Таких мало. Очень мало.

С начала нулевых – активный участник украино-китайского диалога, лоббист развития Черноморского региона.

В последние годы, однако, отошел в тень. Причина – закон о люстрации, под действие которого Гриневецкий попадает за работу в комсомоле и Компартии (до 1991 года). Санкция – запрет занимать ряд высших должностей до 2024 года (с момента вступления в силу закона, согласно ст.3, ч.4).

Должностей, на которые назначают. Но не тех, на которые выбирают.

Потому, если кто о Гриневецком подзабыл, летом этого года, отдыхая в Одессе (а там сейчас отдыхало пол-страны), мог лицезреть его на щедрой россыпи биг-бордов. Рядом с Геннадием Трухановым, чью партию «Доверяй делам» он поддержал. Предполагалось, избравшись, он возглавит облсовет.

Фото: trassae95.com

Электоральный ход сулил сплошные выгоды: завидев Гриневецкого, Труханова поддерживали даже те, кто делать этого не собирался. Разумно полагая, что это – в том числе – какой-никакой, а предохранитель от воцарения в регионе бело-голубого большинства (тут: образ собирательный).

От «Доверяй делам» Гриневецкий избрался и на сегодня сохраняет статус депутата облсовета. Но уже с конца весны с ним велись предварительные переговоры о возможности возглавить ОГА.

Все упиралось лишь в закон о люстрации. И юристы нашли выход. Ведь часть пятая статьи первой профильного закона говорит: запрет может быть задействован лишь единожды. И некоторое время тому Гриневецкий подал заявление на имя тогдашнего главы ОГА Максима Куцего с просьбой принять его замом. Естественно, Куцый – со ссылкой на закон – отказал. И все, дверь захлопнулась – норма единожды сработала. Следующее заявление Гриневецкого было уже в качестве претендента на ОГА. А по предыдущему пошло обращение в суд – «для закрепления» (с учетом вердикта ЕСПЧ о люстрации).

Среду Гриневецкий провел в Кабмине. Следующий шаг – за Президентом (и спецпроверка, естественно, куда ж без нее).

Если все сложится, это назначение будет иметь еще одно интересное последствие. Как мы помним, Одессе предстоит второй тур мэрских (встретятся Геннадий Труханов от «Доверяй делам» и Николай Скорик от ОПЗЖ). Назначение Гриневецкого фактически означает негласную поддержку Банковой кандидатуры Труханова.

Кто бы мог подумать, да?).

Николаев и Сумы

Виталий Ким ранее занимался бизнесом и строительством, волонтерил для СН на прошлых выборах, на этих – возглавил николаевский штаб. В горсовет шел вторым номером сразу следом за Татьяной Домбровской. Получившей в общем зачете аж третье место (после Сенкевича от «Пропозиции» и Чайки от ОПЗЖ). То есть, по формальному признаку, выборы в городе провалены, тем не менее начштаба идет на повышение. Специфическая логика).

Фото: trkmart.tv Віталій Кім

Василий Хома – колоритнейший персонаж. «Управленец, юрист, афганец», - характеризует себя на собственном сайте. Исчерпывающе. Прежде трудился замом в Харьковской ОГА (работал вместе с Михаилом Добкиным), был замом местной ячейки ПР.

Харьков

Кстати о Харькове. Тут, как мы знаем, неоспоримую победу одержал Геннадий Кернес. И местная комиссия даже начала оформлять его документы. Однако есть сложность. Заключается она в том, что – согласно закону о «местном самоуправлении» - новоизбранный мэр должен лично принимать присягу. К которой его подводит глава ТИК.

По идее, это происходит на первой торжественной сессии – присягу принимают депутаты, мэр. Далее глава города может внести свою кандидатуру на пост секретаря горсовета (полномочного руководить в его отсутствие. «Старый» секретарь не годится, нет, ведь депутаты «новые»). В случае, если она не голосуется, инициативу перебирает большинство совета. Но если мэр понимает, что оно к нему настроено враждебно, до этого может и не дойти (смотрим пример Александра Сенкевича в 2015-м в Николаеве).

Но. В профильном законе не указано ГДЕ глава ТИК должен вручать новоизбранному меру соответствующие документы, а он – принимать присягу. Шарите, так Шарите! Почему, нет?

Закон, повторяю, не против.

Харьковчане, проголосовавшие за Кернеса, тоже за.

Ужгород

Помните, я писала, что Ужгород сейчас для СН – равно Мукачево для «оранжевых» в 2004-м? Форпост, на который нужно бросить все, абсолютно все силы, чтоб сохранить/укрепить субъектность. Ведь Виктор Щадей – единственный шанс для СН получить «своего» мэра областного центра.

В столице Закарпатья, как мы помним, во второй тур выходят два кандидата: Богдан Андриив и упомянутый Виктор Щадей.

Андриив имеет плотный «бело-голубой» шлейф. Щадей – молодой местный политик, честный, не «зашкваренный», вызывающий уважение даже у оппонентов.

Фото: ua-reporter.com

Баллотируясь от СН, на протяжении кампании он всячески избегал «привязки» к партии власти. Даже биг-борды Щадея были выдержаны не в зеленой, но розово-фиолетовой цветовой гамме (логика ясна: на Закарпатье СН мало у кого вызывает чувства, противные перманентному раздражению).

И вот – второй тур. Разрыв плевый – семь процентов (сущая ерунда). Казалось бы: «Слуга народа» должна сгруппироваться и все силы устремить на поддержку Щадея. В Ужгороде должен высадиться «киевский десант» - местные депутаты, спикеры полситсилы, узнаваемые лица. Вплоть до того, что ходить лично по дворам и агитировать-агитировать-агитировать.

Сразу после выборов, в неформальных беседах, руководство СН утверждало, что так они и поступят.

Знаете, что они сделали? Записали видео-обращение закарпатских депутатов-мажоритарщиков на пресс-поинте ВР. Стилистика: канал УТ-1, 1993 год (извините).

Думаю, по Ужгороду финал предрешен.