Формирование нового геополитического вектора на Южном Кавказе. Ч.3

Вполне понятно, что к процессу изменения геополитической конфигурации на Южном Кавказе достаточно чувствительно реагируют крупные геополитические игроки региона и мира. В плоскости политики и геополитики, фактически, здесь происходят события исторического масштаба. Россия, как традиционно сильный игрок на Южном Кавказе, занимает достаточно неоднозначную, хитрую и двойную позицию. Как открыто признают российский политический истеблишмент, Москва желает сохранить под рукой Армению и одновременно сохранить влияние на Азербайджан. Это очень сложная, характеризующаяся неопределенными факторами и рисками задача, но пока Кремлю, в общем, удается эта тактика. Но на фоне целей глобальных геополитических сил, например, США и Европы, и геополитического тандема Турция-Азербайджан, такая позиция России рано или поздно приведет к серьезным противоречиям. Более того, такие игроки как, например Израиль и Иран, не будут сидеть сложа руки. Тем более, активность Тель-Авива в регионе давно наблюдается. Надо признать, что Израиль занимает объективную позицию по отношению к процессам, которые происходят на Южном Кавказе.

Национальные интересы и прагматический подход Израиля обусловлен не только в контексте иранского вопроса, который важен как в геополитическом так и военно-стратегическом значении для Израиля. Основная причина последовательности позиции и поддержки Азербайджана в этом вопросе, исходит из исторической плоскости. На территориях Азербайджана проживали этнические евреи, которые комфортно сливались в симбиозе как с тюркским населением, так и с другими народностями, что проживали и проживают в Азербайджане. Евреи, на ряду с азербайджанцами и другими этносами проживающими в Азербайджане, на протяжении многих столетий жили в симбиозе, и плечом к плечу, прославляли и развивали культурную, духовную и экономическую составляющую. Исконно существуют компактные поселения евреев на территории Азербайджана, которыми они дорожат, всячески ценят и развивают. Многие представители еврейского народа, которые внесли весомый вклад в мировую историю, являются выходцами из Баку, например, гениальный физик Лев Ландау или легендарный музыкант Мстислав Ростропович.

Израиль, с самого начала, поддерживает территориальную целостность Азербайджана не только на словах, как некоторые страны Запада, а на деле. Военное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем всегда было на высоком уровне. На это слишком болезненно реагирует официальный Ереван, но Тель-Авив непоколебим. Официальные круги Израиля открыто говорят, что азербайджанский народ традиционно с уважением относится к евреям. Ни какого антисемитизма в Азербайджане не существует. И теперь многие эксперты и политические деятели считают, что Азербайджану необходимо открыть полноценное посольство в Израиле. Они настаивают, что в этом вопросе азербайджанскому высшему руководству, наконец следует проявить политическую волю и перестать учитывать непоследовательную позицию и предвзятое отношение некоторых стран к Израилю. Потому, что настоящий друг тот, кто стоит рядом в трудные для народа и государства времена.

Можно понять дипломатическую активизацию Тегерана в последние дни на Южном Кавказе. Иран уже открыто говорит о том, что оккупационные войска должны покинуть азербайджанские территории. До сих пор, официальный Тегеран только в общих словах выражал свое отношение к проблеме. Такой поворот означает, что Иран понимает серьезность изменений в геополитике региона. В частности, видит силу и мощь тандема Турция-Азербайджан. Понятно, что Тегеран не хочет остаться в стороне, но удастся ли ему это, пока неизвестно.

На фоне этих процессов, позиция США и ЕС вызывает большой интерес. Вашингтон активизировал дипломатию, но пока без серьезных успехов. Несмотря на достигнутые соглашения, война продолжается. Гуманитарное перемирие не получается. В этом вопросе Россия и США одинаково неуспешны. А Франция пока остается в тени. Создается такое впечатление, что Запад и Россия ждут еще чего-то. Они будут более активно и серьезно действовать, в какой-то момент еще более сильного обострения ситуации.

На этом этапе вызывает недоумение позиция ЕС как организации. Дело в том, что ЕС в 2015 году сделала корректировки в своей внешней политике. Особенно, по отношению к участникам программы «Восточное партнерство». В принятых документах открыто отмечается, что обеспечение территориальной целостности и неприкосновенности границ участников программы являются приоритетными для организации. На словах это звучит красиво и цивилизованно, но на деле официальный Брюссель ничего не делает для восстановления территориальной целостности Азербайджана. Слышны только общие призывы к прекращению огня и достижения мира. Такая позиция ЕС способствует увеличению геополитической и военной неопределённости в регионе.

Теперь можем обобщить выраженные тезисы. В первую очередь, общая геополитическая картина на Южном Кавказе и динамика ее изменений пока еще остается неопределенной и с некоторыми рисками разного характера. Прослеживается новый геополитический вектор, который имеет потенциал для формирования новой геополитической региональной конфигурации в плоскости формирования устойчивой системы безопасности, в основном национальной и энергетической безопасности стран региона Европы. На такую стимулирующую роль претендует геополитический тандем Турция-Азербайджан. Создается впечатление, что в будущем, именно США и Израиль сыграют существенную роль в создании конструкции нового вектора в регионе Южного Кавказа. Позиция России и Ирана неопределенная и больше основывается на двойных стандартах. А ЕС занимает «пассивно-активную» дипломатическую позицию. Возможно, в этом процессе имеют место разногласия между странами по отношению к Южному Кавказу. В частности, подход Франции отличается своим более проармянским характером, чем у других членов организации. Такая неопределенность и не координированность во внешней политике, конечно, все больше отдаляет Европу от геополитических процессов, происходящих на Южном Кавказе.

Более того, такая геополитическая динамика повышает риск радикализации в обществах стран региона. Не исключено, что этим попытаются воспользоваться некоторые международные армянские террористические организации, типа АСАЛА. Уже, во многих СМИ, муссируется достоверная информация о том, что члены АСАЛА и ПКК в Карабахе воюют против Азербайджанской Армии. Таким образом, вопрос формирования устойчивой и эффективной системы безопасности на Южном Кавказе не ограничивается только странами региона. Этот вопрос имеет актуальность по отношению ко всему прогрессивному миру. В этой связи, есть большие шансы на надежду, что сильные мира сего уже в курсе такого поворота событий и не за горами тот день, когда регион Южного Кавказа станет местом устойчивого мира, процветания и симбиоза.