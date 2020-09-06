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Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"

Індія на маневри не приїде, Азербайджан відправить двох військових.

Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Военные учения Россия-Беларусь «Запад 2017», Борисов, Беларусь, 20 сентября 2017.
Фото: EPA/UPG

Азербайджан став другою країною після Індії, яка відмовилась від участі у військових навчаннях на півдні Росії "Кавказ-2020", запланованих на вересень. Про це пише Німецька хвиля.

У пресслужбі Міноборони Азербайджану повідомили, що на маневри відправлять лише двох військовослужбовців в якості спостерігачів. Причину такого рішення не вказали.

В кінці серпня Міноборони Індії заявило, що їхні військові не будуть брати участь у навчаннях через пандемію і пов'язані з нею труднощі з логістикою. 

Видання The Times of India відзначало, що рішення прийняли через те, що на маневрах мали бути присутні солдати з Китаю і Пакистану. У червні зіткнення на кордоні Індії та КНР вперше за десятиліття призвели до жертв, а напруженість в регіоні різко зросла.

Активна фаза навчань "Кавказ 2020" запланована з 15 по 26 вересня. За даними Міноборони РФ, в них візьмуть участь військові контингенти з Білорусі, М'янми, Ірану і Пакистану.

До навчань планували залучити угруповання з шести країн по лінії Шанхайської організації співпраці і Організації Договору про колективну безпеку.

Нагадаємо, колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область. За його словами, під час навчань на Кавказі вони можуть оголосити гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім сказати, що у них немає вибору.

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