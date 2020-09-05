СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
Філатова облили зеленкою
Філатова облили зеленкою
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
ГоловнаСвіт

У Білорусі стався потужний вибух на фабриці

Останній поверх будівлі охопила пожежа.

У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
Фото: скріншот

У білоруському місті Жлобин на фабриці художньої інкрустації у неділю, 5 серпня, сталася пожежа та потужний вибух. Про це повідомляє видання TUT.by.

На опублікованому відео видно, що вогонь охопив останній поверх будівлі. 

У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надали інформації про причини пожежі та постраждалих.

На сайті фабрики сказано, що вони виготовляють товари народного вжитку: шахмати, пенали, папки, хлібниці, картини, скатертини та інше.

Нагадаємо, в Ірані вибухнула цистерна з хлором, понад 200 людей постраждали. Причиною вибуху назвали "неуважність і недбале ставлення" водія під час транспортування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також