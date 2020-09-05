У білоруському місті Жлобин на фабриці художньої інкрустації у неділю, 5 серпня, сталася пожежа та потужний вибух. Про це повідомляє видання TUT.by.

На опублікованому відео видно, що вогонь охопив останній поверх будівлі.

У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надали інформації про причини пожежі та постраждалих.

На сайті фабрики сказано, що вони виготовляють товари народного вжитку: шахмати, пенали, папки, хлібниці, картини, скатертини та інше.

Жлобин. Пожар и взрыв на фабрике художественной инкрустации. Официальной информации про инцидент пока нет.



Видео: familycake_love, Instagram pic.twitter.com/3yTU54yMSW — TUT.BY (@tutby) September 5, 2020

Нагадаємо, в Ірані вибухнула цистерна з хлором, понад 200 людей постраждали. Причиною вибуху назвали "неуважність і недбале ставлення" водія під час транспортування.