В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму

Місія продемонструвала, як літаки та екіпажі B-52 забезпечують США, союзників по НАТО і партнерів можливістю для стримування Росії.

Група американських стратегічних бомбардувальників B-52H сьогодні провела польоти в повітряному просторі України біля окупованого Криму. Такі дії мали на меті продемонструвати можливості щодо стримування Росії.

Про це заявили в Командуванні ВВС США в Європі, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що три бомбардувальника B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п'ятницю провели важливі навчання з інтеграції з українськими винищувачами в повітряному просторі України. Ці польоти були давно заплановані в рамках тимчасової перекидання шести американських B-52H на передову авіабазу Ферфорд в Англії.

"Місія надала партнерам цінну можливість потренуватися в повітрі. Крім того, місія продемонструвала, як літаки та екіпажі B-52 передового базування сприяють колективній безпеці і забезпечують США, союзників по НАТО і партнерів можливістю для стримування Росії", - відзначили в Командуванні ВВС США в Європі.

Три стратегічних бомбардувальники B-52H вилетіли сьогодні з авіабази Ферфорд в Англії. Вони здійснили польоти на північ від Криму в повітряному просторі України.

Одночасно на захід і південь від Криму здійснювали польоти відразу два американських розвідувальних літака - RC-135W і P-8A Poseidon, а також два британських - RC-135W і Sentinel R.1. Останній є літаком повітряної розвідки та управління нанесенням ударів.

Разом з тим сьогодні російські війська провели навчання авіації на сході окупованого Криму. В небо булі підняті 15 літаків винищувальної, бомбардувальної і штурмової авіації Су-30СМ, Су-34, Су-24М і Су-25, які знищили мішені, що позначають батарею артилерійських знарядь, колону танків і мотопіхотну роту умовного противника на марші.

Нагадаємо, в липні Міністр оборони Андрій Таран повідомляв, що у ВСУ не бачать ознак підготовки до бойових дій з боку російсько-окупаційних військ у Херсонській області, однак Збройні сили України проводять усі необхідні заходи, щоби дати відсіч агресору.