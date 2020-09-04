Apple за день втратила $180 мільярдів - це найбільше падіння за всю історію США

Компанія Apple 3 вересня втратила приблизно $180 мільярдів ринкової капіталізації. Це було спричинено падінням акцій виробника iPhone на 8%.

Про це повідомляє видання Barron’s.

Це найбільша одноденна втрата вартості для будь-якої компанії за всю історію ринку США.

Однак капіталізація Apple все ще перевищує $2 трлн.

Нагадаємо, у серпні корпорація Apple стала першою американською компанією з фондовою ринковою вартістю понад $2 трлн.

Виторг компанії зріс у всіх категоріях і в усіх географічних регіонах у червневому кварталі, навіть попри те, що криза через коронавірус призвела до краху економіки США з найгіршими темпами з часів Великої депресії.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Apple Тім Кук став мільярдером. Він очолив компанію Apple у 2011 році, коли Стів Джобс відійшов від справ через хворобу.