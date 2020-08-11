Гендиректор Apple став мільярдером

Генеральний директор Apple Inc. Тім Кук став мільярдером.

Про це повідомило агентство Bloomberg, яке щоденно оновлює рейтинг найбагатших людей світу.

"Кук приєднався до одного з найбільш елітних клубів керівників, які не засновували компанії. Його власний капітал перевищив 1 млрд доларів", - пише видання.

Велика частина статків Кука - це акції Apple, які він отримував за час роботи в компанії з 1998 року у вигляді премій. Наразі в нього є трохи менше від мільйона акцій Apple, або близько 0,02% від загальної кількості паперів. Їх вартість оцінюється у 375 млн доларів. Ще близько 650 млн доларів Кук отримав у вигляді доходів від продажу акцій, дивідендів та інших компенсацій.

Оцінка активів Кука була зроблена на основі відкритої інформації. У 2015 році гендиректор Apple казав, що планує віддати більшу частину своїх грошей на благодійність. Тому в Bloomberg пишуть, що оцінка його активів може бути перебільшеною, якшо Кук робив пожертвування на великі суми, але не повідомляв про це.

Нагадаємо, що Тім Кук очолив Apple у 2011 році, коли Стів Джобс відійшов від справ через хворобу.