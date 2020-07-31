"У нас є слово, і це слово – монополія". Як допитували в Конгресі керівників Google, Facebook, Apple і Amazon

Рік тому підкомітет Палати представників з питань регулювання антимонопольного та комерційного права почав двопартійне розслідування цифрового ринку Сполучених Штатів. Його метою було задокументувати проблеми з конкуренцією в інтернеті та оцінити, наскільки антитрастове законодавство справляється із сучасними викликами. У середу, 29 липня, керівників чотирьох технологічних гігантів: Google, Facebook, Apple і Amazon – викликали в Конгрес, щоб обговорити їхні конкурентні практики. LB.ua розповідає, що питали та в чому звинувачували Сундара Пічаї, Марка Цукерберга, Тіма Кука та Джеффа Безоса.

Фото: EPA/UPG Свідки гендиректор Amazon Джефф Безос, Facebook Марк Цукерберг, Google Сундар Пічаї та Apple Тім Кук складають присягу перед підкомітетом на початку слухань на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 29 липня 2020.

«Компанії не є поганими просто тому, що вони великі»

На початку слухань голова підкомітету Девід Чічілліне пояснив, що керівників інтернет-компаній викликали через панівну позицію на ринку. Amazon – найбільший маркетплейс в інтернеті, через нього проходить 70% усіх онлайн-покупок. Apple – провідний виробник смартфонів, у якого 100 мільйонів клієнтів у самих Штатах. Facebook – найбільша соціальна мережа у світі, а через Google іде 90% пошукового трафіку.

У компаніях не погоджуються, що вони мають монопольне становище. Перед слуханнями керівники Google, Facebook, Apple і Amazon мали можливість направити в Конгрес письмові позиції з приводу розслідування. Вони категорично відкинули підозри в порушенні антимонопольного законодавства та розповіли, що існують в умовах значної конкуренції.

"Ринок, де ми працюємо, разюче великий і надзвичайно конкурентний", – стверджує у своїй заяві керівник Amazon Джефф Безос. Компанія порахувала, що її частка – менш ніж 1% від 25 трильйонів доларів світового ринку ритейлу і менш ніж 4% у США. Безос зазначив: є індустрії, де "переможець отримує все", але це не стосується торгівлі, де переможців може бути багато. "Щодня Amazon доводиться конкурувати з великими та поважними компаніями, такими як Target, Costco, Kroger і, звичайно, Walmart – компанією, вдвічі більшою за Amazon. У нас також є нові конкуренти, такі як Shopify та Instacart – компанії, які дозволяють традиційним фізичним магазинам майже миттєво створити онлайн-маркет і доставити продукцію клієнтам напряму новим способом", – написав Безос.

Фото: EPA/UPG Гендиректор Amazon Джефф Безос

Тім Кук у своєму листі вказав, що ринок смартфонів надзвичайно конкурентний. Samsung, LG, Huawei, Google – усі ці компанії успішно створюють мобільні пристрої, застосовуючи різні підходи. "Apple не займає домінантних позицій у жодній сфері, де ми працюємо. Це справедливо не тільки щодо iPhone, а й будь-якого нашого продукту", – написав він.

Керівник Google теж вважає, що його компанія має чимало конкурентів. "Можна поставити питання Alexa з кухні; прочитати новини у Twitter; спитати пораду у друзів через WhatsApp; отримати рекомендації на Snapchat чи Pinterest. Шукати товари в інтернеті можна на Amazon, eBay, Walmart чи на будь-якому іншому маркетплейсі, де здійснюється найбільше покупок", – сказано в заяві Пічаї.

Фото: EPA/UPG Гендиректор Google Сундар Пічаї

Марк Цукерберг вказав, що розуміє стурбованість людей розміром і можливостями технологічних компаній. При цьому він зауважив, що Facebook є прикладом американської мрії. "Ми почали з нуля і змогли дати людям найкращий продукт, який виявився для них цінним. Наскільки я розумію, наші закони, компанії не є поганими просто тому, що вони великі", – написав він.

"Крадіжки контенту", Китай і ображені консерватори

Спілкування конгресменів із керівниками Google, Facebook, Apple та Amazon затягнулося на понад п'ять годин із двома перервами. Топменеджерам довелося відповідати на різноманітні питання, багато з яких не стосувалися антимонопольного розслідування, а деякі взагалі межували з конспірологією. Багатьох конгресменів цікавили не так відповіді, як можливість висловитися.

Жорсткість розмові задав сам голова антимонопольного підкомітету Девід Чічілліне, який звинуватив Google у "крадіжці контенту" в конкурентів. Як приклад він розповів, що у 2010 році Yelp звинуватив Google у крадіжці ресторанних оглядів. У відповідь, сказав Чічілліне, Google пригрозив викинути Yelp з пошукової видачі. "Дайте нам красти ваш контент або зникніть із вебу – чи це не суперечить конкуренції?" – сказав Чічілліне. Інший конгресмен Кен Бак нагадав про звинувачення у крадіжці текстів пісень із сайту Genius.com.

Фото: EPA/UPG Голова підкомітету Девід Чічілліне

За словами Чічілліне, розслідування показало, що Google надає антиконкурентну перевагу власним ресурсам: 62% пошукових результатів, які починаються на Google, закінчуються на його ж сайтах. "Google став воротами в інтернет і почав зловживати своїми можливостями", – сказав конгресмен.

Окремо Google пригадали відмову від військового контракту з Пентагоном на 10 мільярдів доларів (у підсумку він дістався Microsoft), оскільки він начебто суперечив корпоративним цінностям компанії. Конгресмен Кен Бак сказав, що в той самий час вигоду від роботи Google отримують китайські державні структури, і спитав, які корпоративні цінності не дають Google працювати з Пентагоном, але толерують співпрацю з Китаєм. Пічаї, звичайно, все заперечив: Google підтримує американський уряд, а присутність у Китаї дуже обмежена. Базові сервіси Google, такі як пошук, карти, електронна пошта чи YouTube, в Китаї не присутні, а лабораторія штучного інтелекту працює на принципах open source.

Розмова з Цукербергом почалася з курйозу. Республіканець Джим Сенсенбреннер переплутав Facebook із Twitter і спитав, чому Дональда Трампа-молодшого забанили за пост про гідроксихлорохін. "Те, про що ви говорите, сталося у Twitter, мені складно про це говорити", - відповів Цукерберг.

Фото: EPA/UPG

Він сказав, що Facebook забороняє контент, який може нашкодити людям. Соцмережа дозволяє обговорення ліків, але не санкціонує категоричні твердження про те, що той чи інший препарат є панацеєю від коронавірусу. "Заяви про те, що г ідроксихлорохін лікує ковід, хоча це не доведено, можуть спонукати когось прийняти ці ліки. А оскільки дослідження кажуть, що в окремих випадках ці ліки можуть бути шкідливими для здоров'я, ми вважаємо, що такий контент потрібно знімати – він може нашкодити людям", – сказав Цукерберг.

Питання про контентну політику Facebook і Google узагалі було одним з основних. Демократів цікавило російське втручання у вибори та присутність крайніх правих в інтернеті, республіканців – обмеження "консервативного голосу". Республіканець Грегорі Стюбі розказав, що недавно не зміг знайти в пошуку Google ультраправий сайт Gateway Pundit, а його розсилка у Gmail потрапила у спам. Він спитав у Пічаї, чи може той гарантувати, що якісь упереджені працівники компанії не впливають на пошукові алгоритми. Гендиректор Google відкинув ці припущення і розказав, що отримав таку скаргу від лівого сайту World Socialists Review. Він додав, що компанія вважає політичну рекламу важливою складовою свободи слова і демократичного суспільства, але не обстоює нікого і не схиляється до підтримки жодного кандидата в президенти США, бо це суперечить базовим цінностям Google.

Фото: EPA/UPG Гендиректор Facebook Марк Цукерберг

Джеррольд Надлер також звинуватив Facebook і Google в заподіянні шкоди журналістиці. Десятки тисяч журналістів за останні роки втратили роботу, оскільки редакції не отримують основної частини рекламних доходів. Хоча контент створюють саме журналісти, заробляють на ньому Facebook і Google, сказав конгресмен.

Купити, клонувати, знищити конкурента

Найбільше Facebook дісталося за купівлю Instagram "замість того, щоб конкурувати з ним", як висловився Надлер. На його думку, Facebook не можна було дозволяти купувати Instagram і важливо не допустити, щоб таке сталося сьогодні. Цукерберг визнав, що угода виявилася дуже успішною: Facebook зміг розвинути Instagram як окремий бренд, у якого зараз більше користувачів, ніж засновники компанії чи сам Цукерберг могли уявити. Він сказав, що Instagram дійсно був конкурентом в обміні фотографіями, але не єдиним – тоді були й інші компанії, такі як Path.

Фото: EPA/UPG Праміла Джаяпал

Член палати представників Праміла Джаяпал фактично звинуватила Facebook у шантажі конкурентів. Вона розповіла, що засновник Instagram Кевін Сістром скаржився на погрози з боку Facebook. Компанія Цукерберга перед купівлею Instagram розробляла власний фотосервіс Facebook Camera, і Сістром вважав, що Facebook увімкне destroy mode, якщо він не продасть Instagram. Схожа тактика, за словами Джаяпал, використовувалася під час спроби купити Snapchat. Вона сказала, що агресивна модель поведінки Facebook ставить під загрозу окреме існування та процвітання нових компаній. Цукерберг відкинув звинувачення в погрозах.

Конгресмен Джо Негус нагадав, що на момент створення Facebook 2004 року існувало чимало сайтів-конкурентів, таких як MySpace, Friendster, Orkut, Mixi, CyWorld та інші. Але в останнє десятиріччя Facebook став монополістом, який зайнятий тим, щоб "купити конкурентів, створити їхній клон чи знищити". За його словами, 2014 року один з топменеджерів описав стратегію компанії як "захоплення земель", а в одному листуванні Цукерберг говорив навіть про можливість купівлі Google (сам Цукерберг відповів, що це, напевно, був жарт).

Фото: twitter.com/HouseJudiciary

Негус також сказав, що куплений у 2012 році Instagram є зараз шостою за величиною соцмережею. Куплений у 2014 році WhatsApp має аудиторію в два мільярди людей, більше ніж Facebook Messenger. "Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp – найбільш скачувані програми за останнє десятиріччя. Ваша компанія володіє ними всіма. У нас є слово для цього. Це слово – монополія", – сказав Негус.

Такі звинувачення пролунали і на адресу Amazon. Конгресвумен Мері Гей Скенлон у жорсткому виступі звинуватила компанію в небажанні грати за правилами і знищенні конкурентів замість того, щоб чесно змагатися за користувача. Вона навела приклад компанії Quidsi, яка володіла популярним колись нішевим сайтом Diapers.com, але стала жертвою демпінгу з боку Amazon. Компанія Безоса пішла на збитки, щоб створити проблеми Diapers.com, і 2010 року викупила її. "Як матері виграли від того, що ви знищили свого основного конкурента", – спитала конгресвумен. Безос на це відповів, що після купівлі Amazon інвестував у Diapers.com 200 мільйонів доларів (у 2017 році сайт було закрито), і додав, що підгузки – це велика категорія товарів, яку можна придбати в багатьох місцях.

Фото: twitter.com/HouseJudiciary Фото: twitter.com/HouseJudiciary

Інша претензія до компанії найбагатшої людини у світі стосувалася її конкуренції з незалежними продавцями, які торгують на Amazon. За словами конгресвумен Люсі Макбат, у рамках антимонопольного розслідування члени підкомітету спілкувалися з багатьма підприємцями. Описуючи свої стосунки з Amazon, вони використовували такі слова, як "цькування", "страх" і "паніка". Макбат розповіла історію однієї сімейної фірми, яка торгувала книжками на Amazon. Її бізнес добре розвивався, поки не почав загрожувати ринковим позиціям Amazon. Після цього продажі цієї фірми нібито почали обмежувати, і дійшло до того, що за останні 10 місяців вона не змогла продати на Amazon жодної книжки. Компанія ніяк не пояснила своїх дій, але Безос пообіцяв розібратися в цій ситуації.

Чічілліне додав, що неодноразово від продавців лунали слова про те, що Amazon – "єдиний у місті", тобто безальтернативний варіант. "Вони ніколи не були хорошим партнером, але ми змушені з ними працювати", – зацитував голова підкомітету покази, отримані під час антимонопольного розслідування. Конгресмен Кен Бак додав, що сторонні продавці неоднократно скаржилися на те, що їхні приватні дані використовуються Amazon для створення власних private label товарів. Праміла Джаяпал підкреслила, що у компанії ставляться до пропрієтарних даних підприємців, що торгують на Amazon, як до "кондитерського магазину", де в будь-який момент можна отримати інформацію для власних продуктів.

Конгресмен Генк Джонсон також розповів, що продавці звинувачують Amazon у використанні підробок як важелю тиску. Засновник PopSockets (тримачі для смартфонів і телефонів) каже, що нібито тільки після того, як його компанія погодилася витратити два мільйони доларів на рекламу, з Amazon зник контрафакт.

"Наше дослідження показало, що Amazon є оператором торгового майданчика, і конкуренція з продавцями на ньому є фундаментально неправильною. Конгрес повинен відреагувати на це", – підсумував Чічілліне.

Фото: EPA/UPG

Безос на закиди відповів, що Amazon, "можливо, найкращий" варіант для малого бізнесу, та не єдиний. За його словам, рішення запропонувати іншим компаніям торгувати на майданчику Amazon було дуже контроверсійним, але від нього виграли всі. У споживача завжди залишається право самостійно вирішувати, що купити, у кого купити і за якою ціною. Він сказав, що принципи Amazon забороняють використовувати зібрану інформацію про незалежних продавців для копіювання їх продуктів, і водночас не зміг гарантувати, що це не відбувається всупереч правилам.

А як же Apple?

Тіма Кука пристрасний допит фактично оминув. Йому в основному довелося відповідати тільки на скромні претензії щодо видалення окремих програм з App Store. Демократи Люсі Макбат і Вел Демінгс поцікавилися, чому з магазину зникли деякі програми батьківського контролю. Кук відповів, що це було зроблено в інтересах дітей, оскільки програми використовували технолог ії MDM (користування мобільними пристроями), яка могла скомпрометувати гаджети та дозволити зловмисникам отримати до них доступ. Він відкинув припущення, що програми видалили через те, що Apple ро зробив власні аналоги. За його словам, в App Store більш ніж 40 програм батьківського контролю і взагалі це не та сфера, на якій Apple заробляє.

Фото: finance.yahoo.com Гендиректор Apple Тім Кук