"Працюємо за цінами на 25% вищими": на ОГХК спростували чутки про припинення співпраці з Chemours

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" продовжує роботу з американською компанією Chemours за цінами на 24,65% вищими від спочатку передбачених у контракті. Про це йдеться в повідомленні ОГХК.

"Звинувачення з боку екскерівництва ОГХК про розірвання контракту з американською компанією Chemours (входить у холдинг Dupont) абсурдні і не містять жодного правдивого факту. Державне підприємство продовжує співпрацю з міжнародним контрагентом за ціною вищою на 24,65% і діє виключно в рамках контракту", - заявили на ОГХК.

Відзначається, що колишній менеджмент підприємства поширює фейки з метою нагадати про себе і повернути повноваження.

Раніше контракт ОГХК з Chemours був переглянутий у зв'язку з невідповідністю ринковим цінам, що і дозволило на чверть підняти встановлену вартість продукції ОГХК.

«Chemours - це перевірений глобальний гравець і світовий лідер у галузі титанових технологій. ОГХК за будь-яких умов продовжить виконувати зобов'язання перед надійними міжнародними контрагентами», - повідомляє Пітер Девіс, т.в.о. голови правління ОГХК.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія перебуває під управлінням Фонду державного майна України та є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини. Підприємство входить у програму великої приватизації, реалізація якої триватиме після макроекономічної стабілізації.