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В Україні зареєстрували нову авіакомпанію, - ЗМІ

Bees Airline пов’язують із Tez Tour.

В Україні зареєстрували нову авіакомпанію, - ЗМІ
Фото: twitter.com/scottiebateman

В Україні зареєстрували нову авіакомпанію під назвою Bees Airline (Біз Ейрлайн).

Про це пише The Page з посиланням на джерело на ринку.

За даними видання, офіційним власником значиться Сергій Смирний, проте, за чутками, справжнім є власник Tez Tour.

"Співрозмовник пояснив, що за турфірмою спочатку стояв російський капітал. Однак зараз це франчайзингова мережа, якою в Україні володіє Сергій Буртин, брат співвласника Tez Tour Олександра Буртина", - йдеться у повідомленні.

Джерело пояснило, що Bees Airline ще в лютому збиралася заявити про себе, однак ситуація з карантином завадила цьому.

Крім того, компанія хоче взяти два Boeing 737 800, які раніше були в лізингу МАУ й повернулися до своїх власників через карантин.

"Можливо, Bees Airline пов'язана й зі звільненням в.о. гендиректора SkyUp Євгена Хайнацького. За інформацією джерела з авіагалузі, Хайнацький збирався йти ще у березні. Проте його звільнили за те, що він брав участь в організації роботи іншої компанії", - пише The Page.

Раніше українська авіакомпанія SkyUpAirlines оголосила про припинення співпраці з гендиректором компанії Євгеном Хайнацьким, який очолював компанію з 2017 року.

Пресслужба перевізника повідомила, що офіційно з 17 липня Євген Хайнацький більше не представляє інтереси українського лоукостера SkyUp Airlines. Виконуючим обов'язки генерального директора призначено Дмитра Сероухова, генерального директора Join UP, і з 2019 року радника генерального директора SkyUp. Протягом перехідного періоду він одночасно керуватиме обома компаніями.

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