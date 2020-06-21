Ирландский лоу-кост в июне будет обслуживать три маршрута в Украину, Swiss будет летать между Киевом и Цюрихом.

После 3-месячного перерыва европейские авиакомпании Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в Киев.

В воскресенье, 21 июня, Ryanair перевез первых пассажиров в аєропорт "Борисполь" из Барселоны, Swiss - из Цюриха, пишет Avianews.

"Ирландский лоу-кост в июне будет обслуживать три маршрута в Украину - из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю. Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня", - говорится в сообщении.

В июле для работы до конца летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить только половину из своих предыдущих украинских маршрутов, однако рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Соответствующее разрешение авиакомпании выдали итальянские авиационные власти ENAC.

Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

"Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем. Хотя Swiss позволяет стыковать киевские рейсы в Цюрихе с рейсами в Нью-Йорк и Бостон, большинству иностранцев с визами для поездки в США запрещен транзит через аэропорты Шенгенской зоны", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines возобновит полеты в Киев, Львов и Одессу с 1 июля.