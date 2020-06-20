Министр финансов не считает претензии к НБУ достаточными для отставки его руководства

Министр финансов Сергей Марченко признал обоснованность претензий к деятельности Национального банка, но он не считает их достаточными для отставки руководства НБУ.

"К работе Национального банка у нас есть много вопросов. Но мы их можем задавать путем коммуникации. Есть Совет финансовой стабильности, есть другие площадки. Я считаю, что на сегодняшний момент больше чем достаточно возможности для качественной коммуникации", - сказал он в интервью "Эспрессо".

Он добавил, что вопрос "увольнять или не увольнять" главу Национального банка Якова Смолия очень чувствителен и отставка может быть признана политически мотивированной.

"По большому счету здесь нет экономики, здесь больше политики. Если по экономическим основам этого решения мы можем сказать: "Мы больше поддерживаем, чем не поддерживаем", то мы не считаем, что это должно служить [основанием для] вотума недоверия. По моему мнению, решение может быть признано политически мотивированным", - сказал Марченко.

Напомним, 17 июня финансовый комитет рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, где предлагается создать временную следственную комиссию Верховной Рады "по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2014-2019 годах".

В документе говорится о "негативном влиянии" денежно-кредитной политики НБУ на экономику страны, в частности из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в "пирамиду государственных долговых обязательств".

Это решение вызвало большой резонанс и даже привело к предостережению послов "Большой семерки". Они предупредили, что ликвидация независимости Нацбанка крайне негативно отразится на будущем Украины.