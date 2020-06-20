В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина
Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Министр финансов не считает претензии к НБУ достаточными для отставки его руководства

"Решение может быть признано политически мотивированным".

Министр финансов не считает претензии к НБУ достаточными для отставки его руководства
Фото: espreso.tv

Министр финансов Сергей Марченко признал обоснованность претензий к деятельности Национального банка, но он не считает их достаточными для отставки руководства НБУ.

"К работе Национального банка у нас есть много вопросов. Но мы их можем задавать путем коммуникации. Есть Совет финансовой стабильности, есть другие площадки. Я считаю, что на сегодняшний момент больше чем достаточно возможности для качественной коммуникации", - сказал он в интервью "Эспрессо".

Он добавил, что вопрос "увольнять или не увольнять" главу Национального банка Якова Смолия очень чувствителен и отставка может быть признана политически мотивированной.

"По большому счету здесь нет экономики, здесь больше политики. Если по экономическим основам этого решения мы можем сказать: "Мы больше поддерживаем, чем не поддерживаем", то мы не считаем, что это должно служить [основанием для] вотума недоверия. По моему мнению, решение может быть признано политически мотивированным", - сказал Марченко.

Напомним, 17 июня финансовый комитет рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, где предлагается создать временную следственную комиссию Верховной Рады "по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2014-2019 годах".

В документе говорится о "негативном влиянии" денежно-кредитной политики НБУ на экономику страны, в частности из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в "пирамиду государственных долговых обязательств".

Это решение вызвало большой резонанс и даже привело к предостережению послов "Большой семерки". Они предупредили, что ликвидация независимости Нацбанка крайне негативно отразится на будущем Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также