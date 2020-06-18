Минэнерго призывает Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка

Для привлечения инвестиций в электросети необходим взвешенный подход к стимулирующему регулированию (RAB-тариф) в сфере распределения электроэнергии. Об этом заявляет Министерство энергетики. При этом эксперты рынка склоняются к тому, что переход на RAB-тариф в предложенном НКРЭКУ виде не будет способствовать проведению реформы и привлечению инвестиций, пишет zn.ua.

Министерство энергетики утверждает, что объем необходимых инвестиций для обновления электросетей в год составляет 11млрд грн. За последние 3 года инвестиции согласно выполненных инвестиционных программ составляют 4 млрд грн в год. В министерстве видят в переходе на RAB-тариф безальтернативный способ увеличения вложений в сети.

"При существующей модели тарифообразования объемы финансирования работ по обновлению сетей за инвестиционными программами охватывают незначительный процент от потребности", - утверждают в Министерстве энергетики.

Вместе с тем, вариант реформы, который предлагает НКРЕКУ, не позволит улучшить инвестпривлекательность электросетей. К такой мысли склоняются Европейская бизнес ассоциация, Energy Club, профильная союз "Умные электросети Украины", Фонд Госимущества, Министерство энергетики, аудиторская компания "Ernеst&Young", Украинская ветроэнергетическая асоціаціація, Общественный Союз "Всеукраинская Энергетическая Ассамблея", Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса.

Также свою позицию против предлагаемой методологии высказали народные депутаты Людмила Буймистер, Виктория Гриб, Алексей Кучеренко и Алексей Гончаренко и эксперт энергорынка Сергей Чех.

В частности, критике подвергают предложение Регулятора разделять все активы операторов системы распределения на 2 части: старую на новую базу. И начисления ставки возврата инвестиций в них на уровне 1% на старую базу и 15% на новую базу. Также сомнения вызывает решение относительно возврата инвестиций на 3 год после вложения.

В общественном союзе "Умные электросети Украины", что объединяет 14 операторов системы распределения (ОСР), утверждают, что такой подход не приемлем для иностранных инвесторов и ставит под угрозу приватизацию принадлежащих государству пакетов акций ОСР: "Эти параметры не улучшают условия инвестирования в Украине и никак не соотносятся ставок ОВГЗ, кредитов, депозитов".

По мнению "Ernеst&Young", экономически целесообразно, чтобы ставка доходности на новую базу равнялась средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Тогда это объекты становится инвестиционно привлекательным и понятным для любого инвестора, что важно для Фонда Госимущества, который ждет RAB-тариф для запуска приватизации государственных облэнерго

На замену таким предложениям Регулятора энергоэксперты предлагают воспользоваться европейским опытом: не разделять базы активов облэнерго, ставку доходности от инвестирования определять на уровне WACC, возвращать норму прибыли в текущем году инвестирование. Соответствующие предложения они направили в НКРЕКП.

Минэнерго призывает Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка: "Предлагаем прислушаться к предложениям всех заинтересованных сторон в отношении проекта постановления с целью решения накопившихся годами проблем распределительных компаний с целью обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Украины".