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Послы G7 предупредили Украину о последствиях нападок на независимость НБУ

Иностранные партнеры негативно отреагировали на инициативы Рады.

Фото: пресс-служба НБУ

Послы "Большой семерки" (G7) предупредили Украину об угрозе утраты международной поддержки из-за нападок на независимость Национального банка.

Об этом говорится в комментарии послов в связи с проектом постановления о деятельности НБУ, который разработал финансовый комитет Верховной Рады.

17 июня комитет рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, где предлагается создать временную следственную комиссию Верховной Рады "по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2014-2019 годах".

В документе говорится о "негативном влиянии" денежно-кредитной политики НБУ на экономику страны, в частности из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в "пирамиду государственных долговых обязательств".

Послы "семерки" предупредили, что независимость Нацбанка была одной из главных реформ в Украине, проведенных после Революции достоинства.

"НБУ помог достичь макрофинансовую стабильность, решить сложный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией. Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по строительству безопасной, успешной и демократической страны", - говорится в заявлении.

Напомним, что глава Национального банка Яков Смолий рассчитывает остаться на этой должности до конца каденции в 2025 году.

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