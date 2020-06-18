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Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования "Укргаздобычи" в иске против "Карпатыгаз" и Misen Enterprises

Иск касался перераспределения доль в имуществе совместной деятельности. 

Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования "Укргаздобычи" в иске против "Карпатыгаз" и Misen Enterprises
Фото: Україна Молода

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение об увеличении доли "Укргаздобычи" в имуществе совместной деятельности (СД). 

Было удовлетворено исковое требование "Укргаздобычи" к Misen Enterprises AB и "Карпатыгаз" относительно перераспределения доли в имуществе СД, сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Это решение существенно увеличило долю "Укргаздобычи", уменьшив при этом долю Misen Enterprises более чем в два раза.

"Арбитражный трибунал установил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи", которая должна выплатить сумму компенсацию "Карпатыгаз" и Misen Enterprises согласно с перераспределением доль в общей деятельности", - сообщила гендиректор "Укргаздобычи" Елена Кобец.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что совместная деятельность с Misen Enterprises "была последней черной дырой, замаскированной предыдущим менеджментом "Укргаздобычи" под иностранного инвестора". 

"Победа в этом арбитраже позволит не только поставить точку в этой истории, но и существенно уменьшить расходы Группы "Нафтогаз", - пояснил он. 

В первом решении арбитраж установил, что договор об общей деятельности был нарушен Misen Enterprises AB, которая не полностью внесла свою часть, а "Карпатыгаз" не поставили предусмотренные договором измерительные станции.

Напомним, что НАБУ открыло ряд производств относительно нарушении норм законодательства при заключении договоров об общей деятельности. В 2015 году "Укргаздобыча" разорвала эти договора. Разрыв договоров Стокгольмским арбитражем вернуло возможность полноценно пользоваться большим количество своих скважин. 

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