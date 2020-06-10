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"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты"

Вместо него ввели директора дивизиона "Нефть" Николая Гавриленко. 

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты"
Юрий Витренко
Фото: oilreview.kiev.ua

Группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".

Новым представителем вместо него стал директор дивизиона "Нефть" группы Николай Гавриленко, говорится на сайте "Нафтогаза".

За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" и "Укрнафты" будет отвечать финдиректор "Нафтогаза" Петер ван Дрил.

"Юрий Витренко приложил усилия к налаживанию диалога между акционерами для оздоровления "Укрнафты". Мы уверены, что опыт и квалификация Николая Гавриленко помогут урегулировать те проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в том числе относительно спорных объемов газа и накопления налогового долга", - заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, что в мае Витренко сообщил, что "Нафтогаз" решил уволить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Витренко также подчеркнул, что решение о сокращении его должности принимал глава правления Андрей Коболев.

В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом". 

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