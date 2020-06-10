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Украина получила €500 млн от Еврокомиссии

Деньги выделили после положительного решения по кредиту МВФ.

Украина получила €500 млн от Еврокомиссии
Фото: energynews.com.ua

Украина получила от Европейской комиссии 500 млн евро. Это второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи, которая была начата еще в конце 2018 года.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Деньги выделены в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

Они пойдут на финансирование расходов государственного бюджета, помогут снизить внешнее финансовое давление на Украину и улучшат платежный баланс государства.

Украина не допустила повторения ситуации 2017 года, когда из-за промедления с реформами был потерян третий транш третьей программы макрофинансовой помощи ЕС.

Евросоюз также готов начать пятую программу макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. В рамках первого транша Украина получит 600 млн евро.

В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах уже было реализовано четыре программы макрофинансовой помощи ЕС, а Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,81 евро.

Все полученные в предыдущие периоды Украине средства макрофинансовой помощи ЕС пошли на уменьшение внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд.

Выделение денег Еврокомиссией стало возможным благодаря решению Совета директоров МФВ начать новую кредитную программу для Украины на сумму 5 млрд долларов.

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