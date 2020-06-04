Германия выделит 600 млн евро Глобальному альянсу по вакцинам

"С точки зрения главы германского правительства, эффективная вакцина должна быть доступна для людей по всему миру".

Германия перечислит Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, или GAVI) в период с 2021 по 2025 год 600 млн евро. Кроме того, GAVI получит от ФРГ 100 млн евро в рамках инициативы ЕС по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на видеоконференции стран-доноров, передает Deutsche Welle.

Меркель подчеркнула, что на фоне пандемии COVID-19 работа Глобального альянса по вакцинам и иммунизации стала еще более значимо. Однако и в период пандемии не следует забывать о деятельности организации по общей иммунизации. Канцлер подчеркнула, что с точки зрения главы германского правительства, эффективная вакцина должна быть доступна для людей по всему миру.

"300 миллионов - это не просто цифры, это человеческие судьбы", - сказала Меркель, подразумевая цель альянса до 2025 года обеспечить прививками еще 300 млн детей.

Со своей стороны министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер похвалил вклад GAVI в борьбу с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями.

"На конференции доноров для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации мы создаем сегодня структуры для кампании по вакцинации по всему миру. Это самая большая из когда-либо проводившихся кампаний по распределению вакцины за рекордное время", - сказал он.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI был создан 20 лет назад с целью обеспечить доступ к вакцинам для жителей более бедных стран. Благодаря работе альянса, за это время около 760 млн детей по всему миру были привиты. Так удалось избежать около 13 млн смертей.

Чтобы обеспечить вакцинацию еще 300 млн детей, по данным организации, необходимо 7,4 млрд долларов США.

Напомним, ранее Германия решила продлить ограничение социальных контактов до конца июня.