Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странами

Еще с 90 странами ведутся переговоры.

Министерство транспорта Турции сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкое издание "Дейли сабах".

Отмечается, что с 10 июня Турция рассчитывает начать полеты, в том числе, в Бахрейн, Болгарию и Катар. Еще в 17 стран, в том числе в Германию, Австрию и Сингапур, рейсы будут осуществляться с 15 июня.

С Казахстаном и Киргизией авиасообщение возобновится с 20 июня наряду с рейсами в Албанию, Финляндию, Эстонию, Ирландию, Латвию и другие страны. Полеты в Бельгию планируют начать 25 июня.

Также с 15 странами Турция достигла предварительного соглашения о возобновлении в будущем авиарейсов, среди них - ОАЭ, Украина, Беларусь и Италия.

Министр транспорта страны Адиль Караисмаилоглу рассказал, что ведутся переговоры с еще более чем 90 странами о возобновлении полетов, как только ограничения из-за коронавируса позволят это сделать.

По прибытии международных рейсов в Турцию пассажиров будут проверять и в случае выявления симптомов коронавируса отправлять в больницы.

С понедельника Турция возобновила внутреннее авиасообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция откроет границы для украинских туристов с 1 июля.