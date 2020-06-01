Турция начнет пускать украинских туристов с 1 июля

С этой же даты планируют восстановить авиасообщение.

Турция откроет границы для украинских туристов с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины по результатам разговора главы ведомства Дмитрия Кулебы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом", - говорится в сообщении.

Министры также очертили приоритеты развития стратегического партнерства Украины и Турции в ближайшей перспективе и определили ключевые двухсторонние мероприятия высокого уровня, которые планируют провести после улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, что рейсы из международного аэропорта "Киев" им. Сикорского возобновляются с 16 июня. Направления, по которым восстанавливается авиасообщение уже с 16 июня - Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша).