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В Украине возобновили движение 439 пригородных поездов

Количество электричек будут постепенно увеличивать.

В Украине возобновили движение 439 пригородных поездов
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" с 1 июня в рамках очередного этапа смягчения карантина возобновила движение 439 пригородных поездов.

Об этом говорится на сайте УЗ.

С сегодняшнего дня на Донецкой железной дороге будут курсировать 38 поездов, на Львовской - 30, Одесской - 84, н а Южной - 156, на Приднепровской - 22, на Юго-Западной - 109 поездов.

"Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальной дистанции, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", - заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

По состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решение о смягчении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях.

В Хмельницкой области является разрешение курсирования только на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.

Напомним, что "Укрзализныця" также возобновила движение поездов дальнего следования. В понедельник возобновлено движение 22 поездов дальнего следования, 2 июня планируется возобновление движения семи поездов, 3 июня - одного поезда, 4 июня - еще пяти поездов.

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