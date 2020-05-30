Шмыгаль назвал предполагаемые сроки получения трех траншей МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает первый транш от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов 5-6 июня, второй в размере 1,6 млрд долларов - осенью, третий в размере 1,5 млрд долларов - в 2021 году.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Мы сегодня завершили переговоры с МВФ, президент провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 мес., кредит на 5 лет, сумма 5 млрд долларов, кредит по программе Stand-by с достаточно упрощенными условиями, который даст нам возможность двигаться спокойно в преодолении последствий коронакризиса. Будет первый транш 1,9 млрд долларов, ожидаем 5-6 июня, на осень - 1,6 млрд долларов и в следующем году - 1,5 млрд долларов", - сказал он.

При этом Шмыгаль уточнил, что в данной программе нет условий осуществления структурных реформ в стране.

"Программа дает Украине возможность двигаться вперед с другими партнерами: Европейским Союзом, Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком, общая сумма заимствований, которые мы берем, она на уровне 10 млрд долларов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой утверждение первого транша финансовой поддержки Украины.

Украина ожидает одобрения кредита МВФ на 5 млрд долларов 5 июня.