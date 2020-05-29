​Украина погасила второй из трех выпусков евробондов под гарантии США

Украина 28 мая погасила второй выпуск евробондов на $1 млрд, выпущенных под гарантии США в 2015 году под 1,847%.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Первый из трех выпусков, выпущенных в 2014-2016 годах, был погашен в мае 2019 года. Последний будет погашен в сентябре 2021 года.

"Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, предоставили существенную поддержку государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине. Мы благодарны нашим партнерам в США за помощь как во время предыдущего кризиса, вызванного вооруженной агрессией и аннексией части территории Украины, так и сейчас, во время глобального экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса", - сказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Напомним, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 1,844% годовых, в 2015 - на $1 млрд под 1,847% годовых, в 2016 - на $1 млрд под 1,471%.