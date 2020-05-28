"Укравтодор" предложил направить 28,7 млрд гривен на ремонт мостов

В ремонте нуждается каждый восьмой мост.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua Мост через Днестр между Жидачевом и Ходоровом

"Укравтодор" обнародовал концепцию программы восстановления автомобильных мостов на 2020-2025 годы с финансированием 28,7 млрд гривен.

"Мы рассчитали программу на пять лет с фокусом на 1385 искусственных сооружениях", - заявил глава ведомства Александр Кубраков.

В документе, который обнародован на сайте "Укравтодора", говорится, что в Украине насчитывается 16155 автомобильных мостов (5845 - на дорогах государственного значения, 10310 - на местных дорогах), из них больше 10 тысяч не отвечают современным нормам и стандартам по габаритам и грузоподъемности, а больше 2 тысяч требуют срочного ремонта.

Средний возраст мостов составляет 56 лет, 81% мостов были построены до 1980 года.

"Такое состояние мостов ставит под угрозу жизни людей, комфортные и безопасные перевозки пассажиров и грузов, снижает уровень доступности социальных, культурных, образовательных и медицинских услуг и рекреационных зон для пользователей автомобильных дорог, что в конечном итоге сдерживает социально-экономическое развитие отдельных регионов и государства в целом", - утверждается в концепции.

Программа предполагает отход от финансирования мостов по остаточному принципу и создать отдельный стабильный источник денег.

По оценкам разработчиков концепции, реализация этой программы обеспечит прирост ВВП Украины на 0,9% за счет реализации экономического потенциала регионов и улучшение инвестиционного климата.