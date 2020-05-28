"Укрзализныця" уволила руководство "Интерсити" из-за махинаций с питанием

"Укрзализныця" уволила руководство филиала "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЖСК) за нарушения во время отбора контрагента питания в скоростных поездах "Интерсити".

Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом – это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров. Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филии УЗСК при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах Интерсити. Руководство филиала уволено".

Также он отметил, что в ближайшее время "Укрзализныця" проведет прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства, а недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены.

Добавим, что филиал УЖСК является подразделением акционерного общества "Укрзализныця".