Треть малых предпринимателей на карантине потеряли больше половины дохода

На выход из кризиса бизнесу потребуется от шести месяцев до двух и больше лет.

Треть малых предпринимателей в Украине на карантине потеряли больше половины дохода.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией 15-21 мая среди 111 представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine.

Около 33% респондентов сообщили о потере 50-75% доходов, еще 44% потеряли до половины дохода. Около 7% предприятий вообще рассматривают вариант закрытия, и только у 14% респондентов не произошло изменений в работе или их доход даже вырос.

"Запас прочности малых предпринимателей, к сожалению, оказался довольно ограниченным. Экономические последствия пандемии ударили прежде всего по финансовым результатам компаний, которые намного хуже, чем у крупного бизнеса. Также у малого бизнеса гораздо меньше возможностей для удержания сотрудников и оплаты труда на докарантинном уровне", – прокомментировала результаты опроса менеджер проекта Unlimit Ukraine Елена Эро.

19% респондентов заявили, что им потребуется около шести месяцев, чтобы вернуться на докарантинные темпы развития, 38% - один год, 25% - два и больше лет.

Почти половина малых предпринимателей была вынуждена сократить размер оплаты труда своим сотрудникам (29%) или отправить их в неоплачиваемый отпуск (19%), такое же количество респондентов заявили, что им удалось сохранить зарплату на прежнем уровне.

Сохранить персонал компании в неизменном составе смогли 59% предприятий. В 33% компаний произошло сокращение, а вот 6% даже сейчас ищут новых сотрудников.

54% компаний собираются возобновить свою оффлайн деятельность в течение мая-июня. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы, испробованный во время карантина.

Напомним, что с 11 мая в Украине начали смягчать карантин. Послабления карантинных ограничений будут происходить поэтапно в течение ближайших недель.