Фото: facebook.com/dnipro.ukravtodor

Возле разрушенного моста в поселке Алексеевка Никопольского района построят понтонную переправу, сообщила в среду пресс-служба Генштаба Вооруженных сил.

Работы выполнили военнослужащие понтонно-мостового полка Командования сил поддержки.

Длина понтонного моста - больше 160 метров. Он состоит из 22 речных звеньев, двух береговых и трех буксирно-моторных катеров. Переправа, грузоподъемность которой, по утверждениям военных, достигает 60 тонн, будет готова к эксплуатации после асфальтирования подъездов.

Напомним, что мост в Алексеевке расположен на дороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог Запорожья. Он обвалился 20 мая, когда по нему проезжала груженная металлическими трубами фура. Общий вес грузовика с прицепом составлял около 36 тонн. Но так как построенный в 1955 году мост относился к категории "ограниченно трудоспособных", заезд на него был разрешен только транспорту весом менее 10 тонн. Также действовало ограничение скорости движение - до 10 км/час.

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області