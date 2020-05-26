Шмыгаль анонсировал программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии

На заседании правительства 27 мая будет представлена программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Программа создавалась в четыре этапа. На первом происходил сбор информации, по итогу которой сформировали идейный каркас программы, сообщил премьер-министр.

"Дальше мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей сфере наработала список инициатив. На заключительном этапе мы отобрали инициативы на соответствие Конституции Украины, нормами международного права, принципов честной конкуренции", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, в стратегии есть комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений в Украине.

"Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - подытожил премьер-министр Украины.

Напомним, что промышленное производство в Украине сократилось в карантинном апреле на 16,2% год к году и на 12,8% в сравнении с мартом. Для сравнения, в марте падение год к году составляло 7,7%, в феврале - 1,5%, в январе – 5,1%.