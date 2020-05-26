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Шмыгаль анонсировал программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии

Ее представят на заседании Кабинета министров 27 мая. 

Шмыгаль анонсировал программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии
Денис Шмыгаль

На заседании правительства 27 мая будет представлена программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Программа создавалась в четыре этапа. На первом происходил сбор информации, по итогу которой сформировали идейный каркас программы, сообщил премьер-министр.

"Дальше мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей сфере наработала список инициатив. На заключительном этапе мы отобрали инициативы на соответствие Конституции Украины, нормами международного права, принципов честной конкуренции", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, в стратегии есть комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений в Украине.

"Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - подытожил премьер-министр Украины.

Напомним, что промышленное производство в Украине сократилось в карантинном апреле на 16,2% год к году и на 12,8% в сравнении с мартом. Для сравнения, в марте падение год к году составляло 7,7%, в феврале - 1,5%, в январе – 5,1%.

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